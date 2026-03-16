2026年3月16日、韓国メディア・朝鮮日報は、中東情勢の緊迫化を受けてレバノンなどに滞在していた韓国人と日本人が、韓国空軍の輸送機で共に避難したと報じた。記事によると、韓国国防部は中東在外国民帰国支援作戦、作戦名「砂漠の光」を敢行。14日午後（現地時間）にサウジアラビアのリヤドに到着した韓国空軍の多目的空中給油輸送機KC-330「シグナス」は、集まった韓国人204人とその家族、そして日本人2人を含む計211人を収容し