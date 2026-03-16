歌手・タレントの中川翔子が16日、自身のXを更新。ヒーローショーの聖地・シアターGロッソで行われている『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のショーを双子の子供と訪れたことを明かした。【写真】ゴジュウジャーたちと写真を撮り笑顔を見せる中川翔子＆双子中川は「最高の夢を叶えてきました」と写真を投稿。「双子と後楽園ゆうえんち東京ドームシティデビュー！戦隊ショー行けました！！戦隊ショーに連れて行く夢ギリギリ