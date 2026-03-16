国務院新聞弁公室は3月16日午前に記者会見を開き、国家統計局が2026年1〜2月の国民経済の運営状況を紹介しました。今年の1〜2月、中国の主立った経済指標は顕著な回復を見せ、良好なスタートを切ったと明らかにしました。具体的に見ると、工業生産が加速し、設備製造業とハイテク製造業が堅調な伸びを示しました。1月から2月にかけて、全国の規模以上工業（年間売上高2000万元以上の工業企業、2000万元は約4億5000万円）の付加価値