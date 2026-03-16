この記事をまとめると ■2025年は25年ぶりにプレリュードが復活して話題となった ■先代モデルにあたる5代目プレリュードの中古車価格が上がっている ■ネオクラシックカーブームのほかNAのVTECエンジンをMTで操れる点が見直されている 便乗なのか？5代目プレリュードの中古車価格が上昇中 2025年9月におよそ25年振りの復活を遂げた、ホンダのスペシャリティカーであるプレリュード。25年という時間の流れから、6代目となる新