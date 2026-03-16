モトローラ・モビリティ・ジャパンは、エントリーモデルという位置づけのSIMフリースマートフォン「moto g06」を、2026年3月19日にMVNO（仮想移動体通信事業者）各社および全国の家電量販店などで発売する。AI対応カメラでポートレートもキレイに撮れる上質な素材を使用した美しいデザインのボディーに、濡れた手でも操作できる「ウォータータッチ」対応の約6.9型HD＋（1640×720ドット）高輝度ディスプレーと「バスブースト」機能