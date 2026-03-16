5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五が、17日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）に出演する。村上がレギュラー出演する『ありえへん∞世界』との合体スペシャルとなる今回、村上が20年以上放置した“お宝ジーンズ”のに衝撃鑑定額が判明する。ｌ【番組カット】必死!?『ありえへん』経緯を話す村上信五10年ぶり2度目の出演となる村上が持参したのは、世界的人気ブランド「リーバイス」のヴィンテ