ABEMA初代専属アナウンサーの西澤由夏（32）の1st写真集『Tailwind』（集英社／4月1日発売）の表紙＆帯コメントが16日、解禁された。【別カット】圧巻の美ボディを披露した西澤由夏本作は、五島列島、長崎、軽井沢の３ヶ所で撮影した本作の表紙は、シルク生地の部屋着を身に纏ってアンニュイな表情でたたずみ、素肌感と艶感が伝わる等身大の姿を写し出したカットが抜擢。タイトル『Tailwind』の通り、この先の彼女の飛躍に“追