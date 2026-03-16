Snow Man・佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（公開中）の応援上映の開催が決まった。上映は20日から。これを記念して5人のキャスト陣による特別映像が解禁された。【写真】さわやかな笑顔…！中本悠太からマイクフォローを受ける佐久間大介同作品は年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会