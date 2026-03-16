6人組グループ・SixTONESが出演する、TBS系『6SixTONES（シックスストーンズ）』第2弾が3月31日午後10時から放送される。SixTONESの同局初冠番組として、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティー番組となる。【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES2回目の放送となる今回は、