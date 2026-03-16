きょう午後、横浜市の川に重機が転落し、運転手の60歳の男性が死亡しました。きょう午後1時すぎ、横浜市緑区で、「重機が川に落ちた。ひっくり返って煙が出ている」と110番通報がありました。警察によりますと、建設会社の重機が川沿いをバックで走行していたところ、フェンスを突き破り、川に転落したということです。転落した重機から60歳の男性運転手が救助され、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認さ