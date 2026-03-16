小学館の美容雑誌『美的』が創刊25周年を迎え、吉田朱里、森香澄、上西星来の3人が「創刊25周年アンバサダー」に就任した。記念号となる2026年5月号（3月21日発売）を皮切りに、誌面や美的.com、公式YouTubeなどを通じて美容情報を発信していく。【写真】「明るい方が絶対かわいい」“人生初”のイメチェン姿を披露した森香澄美容クリエイターとしてSNS総フォロワー300万人超を誇る吉田朱里は、アンバサダー就任を機に新連載「