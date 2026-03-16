マツコ・デラックスが2日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）を6週連続で欠席した。女装家のタレントのミッツ・マングローブが代打出演した。マツコと連絡したことを明かした。「夜中の2時から朝の6時まで。今井美樹を2人で聴きながら。『朝が来るまで〜』って」と切り出した。「体力も声量もテンポ感も」変わらずだという。月曜コメンテーターの投資家、若林史江氏から「痩せたの？」と聞かれ、ミッツは「興味ないわ〜