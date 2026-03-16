お笑いコンビ、タイムマシーン3号の山本浩司（46）と関太（46）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。下積み時代の裏話をした。結成26年で下積みが長かった2人に、司会の黒柳徹子（92）が「仕事がない時って収入がないわけじゃない。どうしたんですか、そういう時」と聞いた。山本が「歌舞伎町の日本一忙しいといわれているコンビニに」と、コンビニでアルバイトをしていたという。山本は「僕が先