要人が使った客室のハンガーや灰皿など客室備品の展示＝16日午前、東京・元赤坂の迎賓館赤坂離宮政府は16日、東京・元赤坂の迎賓館赤坂離宮に新設した資料展示室を報道陣に公開した。海外要人が使った客室の備品を初めて展示するほか、創建以来の歴史や皇室との関わりをパネルにまとめた。20日から一般公開される。「昭和100年」記念事業の一環で、集客増につなげたい考えだ。迎賓館の本館は1909年に東宮御所として建設され、