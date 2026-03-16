お笑いコンビ、タイムマシーン3号の山本浩司（46）と関太（46）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。下積み時代にコンビニでアルバイトをしていた時のエピソードを話した。結成26年で下積みが長かった2人は、「歌舞伎町の日本一忙しいといわれている」（山本）コンビニで、2人そろってアルバイトをしていたという。山本が「これ本当の話なんですけど」といい、関が取った衝撃的な行動を明かした。