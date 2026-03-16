WBCでの激闘を終えた侍ジャパンが16日午後3時半ごろ、決戦の地・マイアミから帰国しました。約400人のファンが駆けつけるなか、成田空港に到着した侍ジャパンのメンバーたち。日本時間15日、準々決勝でベネズエラに敗れ史上初のベスト8敗退となりました。大谷翔平選手らメジャー組はアメリカで解散し、国内組のみが帰国。ファンから声援が送られますが、険しい表情で笑顔なき帰国となりました。選手たちは所属チームに合流し、27日