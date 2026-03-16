TOKYOMX「5時に夢中！」（平日午後5時）が16日に放送され、番組冒頭で韓国出身のDJ兼プロデューサー、NightTempoへ謝罪した。番組公式ホームページでの謝罪に続き、生放送でも謝罪した。番組冒頭、通常のオープニングではなく、MCの元ニッポン放送のアナウンサー垣花正が単独で登場。「番組冒頭ですがおわびです」と前置きした上で「3月13日、『5時に夢中』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーにおきまして、配慮に