PayPayは3月13日、地方自治体と連携したキャンペーンや、地方自治体が「PayPayクーポン」を活用する取り組みについて、あらたに2026年4月以降に実施が決定した施策を発表した。○岩手県北上市で最大20%還元岩手県北上市では「がんばれ北上!PayPayを対象店舗で利用すると最大20%戻ってくるキャンペーン(第6弾)」を実施する。期間は5月12日 午前0時〜5月31日 午後11時59分まで。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPay