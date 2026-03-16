【CAPCOM CUP 12】 3月11日～15日 開催 会場： 両国国技館 東京都墨田区横網1-3-28 カプコンは3月11日～15日の期間開催した「CAPCOM CUP 12」にて、来場者数が2万人を記録したと発表した。過去最高の来場者だったという。 同大会では、個人戦である「CAPCOM CUP 12」でプロ1年目、初出場となるさはら選手が優勝。チーム戦の「ストリー