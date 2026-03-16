Image: TY Lim / Shutterstock.com 2024年5月7日の記事を編集して再掲載しています。知って移動をもっと便利に！Googleマップって日々移動の時に使いますが、基本的な機能以外使ったことがないことに気づいて、今日初めてアプリを深掘りしてみました。すると、「こんなに便利だったの？」という機能が結構あって、今まで知らなかったのを後悔したくらいです。特に車を持っている人や車椅子の