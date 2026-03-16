お笑いコンビ「ずん」の飯尾さんがマイアミに到着野球日本代表「侍ジャパン」は16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で敗れ、決戦の地であった米フロリダ州マイアミから成田空港に帰国した。日本中が早すぎる終戦に悲しむ中、お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一さんが自身のX（旧ツイッター）を更新。まさかの“すれ違い”がファンの笑いを誘っている。侍ジャパンは14日（日本時間15日）の準々決勝・ベネ