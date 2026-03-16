朝晩の寒暖差が激しい今の時期。あると便利なのが、サッと羽織れるカーディガンです。そこで今回は、春コーデの即戦力になりそうな【ZARA（ザラ）】の「おしゃ見えカーデ」をご紹介。レイヤード風のデザインや透け感のある素材を採用した、コーデのアクセントになるアイテムをピックアップしました。 1枚でサマ見えが狙える異素材ミックスカーデ 【ZARA】「コントラストニットカ}