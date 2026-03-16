家事を手伝っている気になっていた夫でしたが「見えない家事」の大変さを理解していないようで。身をもって学ばせるため、ついに妻は家事ストライキを始めることに！？ 今回は筆者の友人から聞いた名もなき家事についてのエピソードをご紹介します。 なめるな！！ 家事を甘く見る夫に妻の逆襲！！