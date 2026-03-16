俳優・照英が15日、自身のインスタグラムで愛犬とたわむれる様子を公開。かわいい姿がファンを喜ばせた。 【写真】無防備すぎる爆睡「へそ天」に癒やされる照英パパの筋肉もスゴッ 照英は「愛犬『パピコ』生後間もなく3ヶ月(メス)」と記し、「本日も仕事終わりに出迎えてくれました」と涙の顔文字付きで喜びを表現。続けて「お馴染みのスタイル＆ポジションで、即爆睡です」と記した。 投稿した写真の照英は黒Tシャツに