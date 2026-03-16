ブラーのベーシスト、アレックス・ジェームズ（57）が、自身の新プロジェクト「ブリットポップ・クラシカル」を始動させた。現在はチーズ職人としても知られるアレックスだが、本業のステージで音楽への深い情熱を再燃させている。 【写真】涙した名曲を作り出したライバルバンド実は高学歴揃い 今月から始まったこのツアーは、ブラーやオアシス、パルプといった90年代のアン