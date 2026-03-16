岡山市出身 金メダリスト／木村葵来 選手 ミラノ・コルティナオリンピックスノーボード・男子ビッグエアで金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手が母校を訪れました。 木村葵来選手が訪れたのは岡山市北区庭瀬にある母校、吉備小学校です。 木村選手がスノーボードを始めたのは小学生の頃。2014年のソチオリンピックを見たのがきっかけでした。母校には、卒業式以来約10年ぶりの訪