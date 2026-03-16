高知の河田篤秀がスーパーゴール、自身もSNSで反応「やったーー！」今シーズンの開幕前にザスパ群馬から高知ユナイテッドSCに加入したMF河田篤秀が、スーパーゴールを決めた。高知は3月15日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第6節のFC今治戦で2-0の勝利を収めたが、この試合の2点目を河田が衝撃的な形で決めた。前半20分にFW新谷聖基のゴールで先制していた高知は、このままリードを保って試合終盤を迎える。そして後半40分だっ