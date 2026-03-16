●Synspectiveの株価が上昇衛星開発のSynspective（シンスペクティブ）は9日、8機目となる小型SAR衛星Strixシリーズの打ち上げについて発表した。打ち上げ期間は3月19日から14日間で、ニュージーランド島・マヒア半島から打ち上げられる。【こちらも】原油高で下落する株式市場、その行方は?発表が好感され、株価は前日比8%超の98円高となった。2月にも防衛省の宇宙関連事業において、衛星画像データの取得および解析業務に関