一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟が主催する「２０２５年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会文部科学大臣楯争奪第４６回個人の部」（通称＝春高・春中ゴルフ）の開会式が１６日、“ゴルフのまち”を推進している兵庫・三木市内で行われた。中曽根弘文会長による主催者あいさつに続き、大会を共催する三木市の仲田一彦市長が登壇。「今年で６回目となる春高・春中ゴルフがいよいよ始まります。４月には