新世代Ｊ―ＰＯＰボーイズグループ「ａｏｅｎ」が１６日、都内でセカンドシングル「秒で落ちた」の発売記念イベントを行った。ＨＹＢＥ傘下のＪＣＯＮＩＣが手がける新世代グループ。一瞬の恋を描いた「秒で―」について、優樹（ＹＵＪＵ）は「中毒性があって、一度聴いたら耳から離れなくなる、まさに『秒落ちソング』です」と胸を張った。イベントでは先輩グループ「＆ＴＥＡＭ」のＦＵＭＡ（２７）がサプライズＭＣとして