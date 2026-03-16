11日、富士宮市内の養豚場で感染が確認された豚熱への対応について、県は16日農場内のすべての豚の処分を終えたと発表しました。18日までに清掃・消毒作業を終える予定です。（鈴木康友 知事）「11時40分に埋却処分が全て終了した」鈴木知事は16日、2336頭の豚について埋却処分を終えたと発表しました。これは3月11日、富士宮市の養豚場で複数の子豚が死んでいるのが見つかり、国の検査で豚熱への感染が確認されたものです。県内で