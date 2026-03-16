記事ポイント2026年3月21日に垂水駅東広場と垂水図書館横スペースで開催開催時間は11時から15時まで、入場は無料です子どもたちが企画と接客を担う「こどもカフェ」が登場 学童ホテルが2026年3月21日、垂水駅前で「虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前」を開催！子どもたちが店員や企画者として立ち、地域とつながる体験型イベントです。買い物やワークショップを楽しみながら、準備の過程まで含めた学びの形に触れられます。学