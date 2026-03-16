記事ポイントお耳天国が2026年3月3日、春日井市の高蔵寺グリーンサロンで耳ケアイベントを開催イベントでは耳掃除・耳つぼケアと、専門スタッフによる耳の健康相談を実施参加者は延べ20名。高蔵寺グリーンサロンから感謝状を受けた取り組みです お耳天国が2026年3月3日、愛知県春日井市の住宅型有料老人ホームで耳ケアイベントを開催しました。会場では延べ20名が耳掃除や耳つぼケアを体験し、耳の健康相談も受けられる機会に