元「日向坂46」の富田鈴花（25）が15日放送のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」（月曜後7・00）に出演し、卒業後の“厳しい”現実をぶっちゃける場面があった。17年8月にデビューし、25年8月にグループを巣立った富田。スタッフから「卒業後、お仕事の方はどうですか?」と質問されると「今は週6休みです。家賃が払えなくなる寸前でヤバいので、今は節約しています」とぶっちゃけて驚かせる。また給料事情については「アイ