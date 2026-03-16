アイドルグループ・乃木坂46の大越ひなのが、16日発売の『EX大衆』4月号（双葉社）より新連載を開始する。タイトルは「ひなのん★フルスロットル」。【写真】ソロ初グラビアに挑戦した大越ひなの先月末に行なわれた乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」、そして「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を成功させた乃木坂46。その6期生で感受性豊かな大越が、さまざまなことに挑戦し、キラキラのアイドルを