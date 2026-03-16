◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで西前頭4枚目の隆の勝（31＝湊川部屋）を寄り切り、優勝争いトップを1差の2敗で追走している。立ち合いは左で張って少し右へ動き、探った右上手を取れず。激しく突いてくる相手を右で振り払うようにいなす。低い体勢をつくり直し、右をのぞかせて一気に寄った。大関経験者の関脇・霧島（29＝音羽山部屋