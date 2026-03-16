弁護士名義を貸して無資格者に法律事務をさせたとして、弁護士法違反（名義貸し）の罪に問われている元衆院議員の今野智博被告の公判で、今野被告の被告人質問が16日、東京地裁で行われた。 質問の中で今野被告は「私は詐欺被害者からの依頼案件を受けるにあたり、自分自身の金儲けなどまったく考えていない。純粋に詐欺に遭われた方々の救済、わが国の社会に広くまん延している詐欺事件の撲滅につなげていきたいという思いから、