ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンのアドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手（39）の妻で、元レスリング世界女王の聖子さん（45）が16日、インスタグラムを更新。WBCの試合を現地観戦した子どもたちの感動ぶりを紹介した。米国で5人の子どもを育てる聖子さんはストーリーズを更新し「我が家代表で次男三男が現地入りしてました」と報告。「試合開始1時間以上前からこの声援」と、スタンドで日本のフ