EXILEのMAKIDAI（50）が、松本利夫（50）、USA（49）とともに16日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に出演。ライブ中に激怒したエピソードを明かした。EXILEの事件簿として、MAKIDAIがピチピチ衣装に激怒したエピソードが挙げられた。MCのお笑いコンビ「バナナマン」の設楽統が「怒らなそう」と口にすると、「そうですね。めったに怒らない」とうなずいた。その上で、「「ライブで『Choo Choo TRAIN