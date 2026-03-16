心臓移植の患者選定基準の変更イメージ脳死による臓器提供者（ドナー）からの心臓移植を希望して待機する患者のうち、余命1カ月以内と予測される60歳未満の人を最優先に臓器をあっせんする新たな選定基準が16日から適用された。従来は緊急性があっても、順位を高くする仕組みがなかった。待機中の死亡の減少につなげるのが狙い。あっせん機関「日本臓器移植ネットワーク」が待機者管理システムを改修した。今後、患者側の申請