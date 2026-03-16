イランが石油輸送の要衝であるホルムズ海峡を事実上封鎖し、世界経済への影響が広がるなか、ベトナム政府は、日本と韓国に原油確保の支援を求めたと発表しました。ベトナム商工省の声明によりますと、グエン・ホアン・ロン商工次官は14日、東京で開かれたエネルギー安全保障に関する国際会議に合わせて、日本の松尾剛彦経済産業審議官と会談しました。日本とベトナムの両政府は「エネルギー分野での長期的な協力計画などを協議した