超党派の議員連盟の会長を務める自民党の古屋前選挙対策委員長が訪問先の台湾で、頼清徳総統と会談しました。きょう午前、頼清徳総統と会談を行ったのは、台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長を務める自民党の古屋圭司前選対委員長です。台湾総統府によりますと、頼総統は日本政府が台湾海峡の平和と安定の重要性を繰り返し発信してきたことに謝意を表したうえで、防衛力強化のため、8年間で400億