１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて１４銭円高・ドル安の１ドル＝１５９円２８〜２９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円００〜０４銭で大方の取引を終えた。