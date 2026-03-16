歌手五木ひろし（78）が16日、東京国際フォーラムで55周年記念コンサートを行った。1964年（昭39）にプロ歌手となったがヒット曲に恵まれず、3度目の改名で「五木ひろし」として「よこはま・たそがれ」を71年に発表。これがミリオンヒットとなりトップ歌手の仲間入りを果たした。この日は「よこはま−」から4月8日発売の新曲「千年の懸想文」まで約2時間で36曲を約5000人の披露した。五木はこれまでに音楽界などに多くの功績を残し