歌手五木ひろし（78）が16日、東京国際フォーラムで55周年記念コンサートを行った。1964年（昭39）にプロ歌手となったがヒット曲に恵まれず、3度目の改名で「五木ひろし」として71年に「よこはま・たそがれ」を発表。これがミリオンヒットとなりトップ歌手の仲間入りを果たした。最初のあいさつで「2日前に誕生日を迎えて78歳になって初のコンサートです。昨年までがデビュー60周年。そして今年が『五木ひろし』として55周年です。