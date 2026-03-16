パパとチワワの可愛い会話が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で181万9000回再生を突破し、「会話が成り立ってる…！」「舌チロ可愛すぎる」「ほんわかします」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パパの膝の上にいるチワワ→話しかけてみると…上目遣いで見せた『悶絶級のお返事』】 愛犬に話しかけてみたら… Instagramアカウント「uni_ebi」の投稿主さんは、『うに』ちゃん、『