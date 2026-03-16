香川県三豊市の小学校で提供された給食の「鶏肉のから揚げ」から異物が混入していたことが分かりました。 から揚げの中から見つかったものは？ 三豊市教育委員会によりますと、きょう（16日）三豊市立上高野小学校の給食で、2年生の児童がから揚げを食べようとしたところ、長さ約2センチの「糸状の金属片」が入っているのを見つけたということです。 異物が見つかったことを受けて、学校では緊急の校内放送を行い、から揚げ以外