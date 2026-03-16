今夏のW杯で連覇を狙うアルゼンチン代表。1958年、1962年のブラジル代表以来、連覇は実現しておらず、リオネル・スカローニ監督のモチベーションは高いだろう。リオネル・メッシの参加も含めて選出メンバーには大きな注目が集まるはずだが、2024年のコパ・アメリカを最後に代表引退を発表したロサリオ・セントラルMFアンヘル・ディ・マリアが代表復帰を果たすのではないかという噂が持ち上がっているようだ。『MARCA』が伝えている