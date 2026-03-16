リヴァプールでプレイするジョージア代表GKギオルギ・ママルダシュヴィリ（25）に現在複数のクラブが注目しているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。2024年夏にバレンシアからリヴァプールへの移籍が決まり、今シーズンよりチームに合流した同選手。アイルランド代表GKクィービーン・ケレハーが移籍し、さらにベテランとなったブラジル代表GKアリソンの長期的な後釜としてリヴァプールにやってきた。これからリヴァプールではGK