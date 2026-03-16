大相撲春場所9日目、石川県津幡町出身の欧勝海は、御嶽海に敗れ7敗目を喫しました。前頭11枚目の欧勝海は、元大関で前頭15枚目の御嶽海と対戦しました。前へ出る相撲で土俵際へ追い込みますが、最後にかわされ突き落としで敗れました。星を2勝7敗とし、後がなくなりました。